Crispano in lacrime per l’ultimo saluto a Raffaele | in centinaia ai funerali del 20enne

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È il giorno del dolore a. Si stanno svolgendo in queste ore idiVergara, ilmorto una settimana fa mentre lavorava in fabbrica a Frattamaggiore, stritolato da una macina.diVergara, lutto cittadino in 3 città La cerimonia funebre è presieduta dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corteo per Raffaele, morto sul lavoro. Il padre: "Gli hanno tolto un sogno" NapoliToday

Ad Afragola almeno 500 persone in corteo per chiedere giustizia per il giovane deceduto per un incidente nella ditta in cui lavorava ...FRATTAMAGGIORE - Un'altra vittima sul lavoro. Questa volta si tratta di Raffaele Vergara un ragazzo di 20 anni che giovava nelle Virtus Afragola Soccer.