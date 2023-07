Crisi Mbappé-Psg | Pochettino e il Chelsea osservano | 'Spero si trovi una soluzione'

Posso dire che ho lavorato conal Paris Saint - Germain, ma per il resto credo che si stia facendo troppo rumore su queste cose. È una situazione delicata e che devono gestire il PSG e Kylian. ...Il rapporto frae il Psg sembra essere in forte, tanto che l'attaccante è stato escluso dal tour pre - campionato che il club sta facendo in Giappone in questi giorni. Inoltre, il ...Una specie di ciambella cui aggrapparsi in uscita dallapandemica che ha devastato i bilanci dei club causando miliardi di euro di perdite. Eppure il beneficio rischia di essere effimero mentre ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera