(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilnon esclude che il presidente russo Vladimirpossa recarsi di persona al vertice del G20 previsto a inizio settembre a New Dehli, in. Il formato della delegazione russa "per il ...

2.24 G20 in India,Putin potrebbe partecipare Ilnon esclude che il presidente russo Vladimir Putin possa recarsi di persona al vertice del ...visita in persona di Putin in India sia, ...Ilnon esclude che il presidente russo Vladimir Putin possa recarsi di persona al vertice del G20 previsto a inizio settembre a New Dehli, in India.... ma nei mesi passati si sono moltiplicati gli allarmi su una, anzi quasi probabile ... Il, intanto, ha ribadito che non ci sono le condizioni per tornare all'accordo sul grano. Sulla ...

Cremlino: possibile la partecipazione di Putin al G20 in India - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Cremlino non esclude che il presidente russo Vladimir Putin possa recarsi di persona al vertice del G20 previsto a inizio settembre a New Dehli, in India. (ANSA) ...(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin fu avvertito dai servizi di sicurezza “almeno due o tre giorni prima” di una possibile rivolta della Wagner, ma non fece nulla per contrastarla, limita ...