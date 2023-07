Coswell | nuovi investimenti green | già risparmiate 648 tonnellate di plastica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si rinnova il patto tra il Gruppoe l’Ambiente: solo l’anno scorso sono statecomplessivamente 648divergine equivalenti a 2015di CO2 in meno immesse nell’atmosfera, in linea con il tema scelto per la recente Giornata Mondiale dell’Ambiente, #BeatPlasticPollution (sconfiggi l’inquinamento da). Il Gruppo, con il cuore a Bologna e la testa nel futuro “-per-davvero”, lavora sulla base della strada tracciata da E, il programma di sostenibilità cheha attivato nel 2019. “Si tratta di un impegno oneroso per tutta la filiera interna, dalla Ricerca e Sviluppo alle linee di confezionamento – dice Manuela Rizzoli, direttore R&D – perché dobbiamo garantire il ...