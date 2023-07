Costretto dai giudici a diventare padre | la sentenza che scuote l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ieri unadella suprema Corte ha dovuto sbrogliare una situazione alquanto intricata: nel 2017 una coppia aveva deciso di procedere alla PMA, la procreazione medicalmente assistita. Nel settembre dello stesso anno, marito e moglie avevano assentito alla crioconservazione (insomma il congelamento) dell'embrione formatosi a seguito della fecondazione, per consentire l'esecuzione della biopsia embrionale, che, in caso di riproduzione assistita, è un esame volto a capire, tanto dal punto di vista morfologico che cromosomico, se l'embrione è sano e possa garantire, dopo l'impianto, una gravidanza senza problemi. Nella fattispecie, l'impianto era stato rimandato non per problemi inerenti all'embrione, ma per via della “scarsa qualità endometriale” della donna, come si legge nella. Nei mesi successivi la donna si dovette sottoporre a terapie ...