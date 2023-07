Così l’Europa ci nutre a colpi di erbicida

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È il glifosato, potente diserbante che, in base a quanto ha oggi stabilito l’Efsa (l’Autorità per il controllo sugli alimenti della Ue), non presenta «aree di preoccupazione critica». Eppure in alcuni casi se ne sono trovate tracce anche nel latte materno. E numerosi studi ne hanno confermato la pericolosità per l’ambiente e per l’uomo. Fino al rischio di cancro. E non solo. Dareste da mangiare un piatto di pasta a vostro figlio, se sapeste che può contenere residui di una sostanza potenzialmente dannosa? E se scopriste che quell’agente penetra persino nel latte materno, con possibili conseguenze sul sistema endocrino e potenziali effetti neurotossici, non chiedereste una moratoria sull’uso del prodotto? Cosa pensereste se l’Europa, alla faccia del principio di precauzione, facesse sostanzialmente spallucce? Buttate un occhio alla vostra dispensa: quanti pacchi di spaghetti, fusilli e ...