Cosa vi ha fatto di male La Talpa?

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) LaIl programma più atteso è anche quello che si fa attendere. In questi anni a Mediaset si sono terapeuticamente accaniti con Isola dei Famosi, Grande Fratello… e incredibilmente hanno scelto di non dare spazio all’unico reality di cui si sente la mancanza: La. Il programma è stato presentato per la terza volta consecutiva (!) da Pier Silvio Berlusconi che ha ribadito dunque l’intenzione di riproporlo dopo una lunga assenza. La prima volta fu annunciato in pompa magna il ritorno su Canale 5 dopo aver “sottratto” per l’Italia il formato a Netflix, assicurandosela per 6 anni sulle proprie reti. Il secondo anno c’è stato l’annuncio di Maria De Filippi alla produzione. Poche settimane fa è arrivato il downgrade: da Canale 5 si torna Italia 1 e – come da Pier Silvio svelato a Davide Maggio – non ci sarà Fascino alla produzione ma la stessa ...