Cosa c’è di perverso nell’ossessione della sinistra per Meloni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’ossessione è quando qualnon vuole lasciare la tua mente e le idee ossessive spesso degenerano nella perversione. Ecco, c’è qualdiItaliana per Giorgia. Le elezioni in Spagna le ha perse Giorgia. Tromba d’aria a Milano più o meno come già accaduto in passato? Colpa. La Sicilia come ogni anno va a fuoco? Beh, ovvio, c’è laal governo. Il 25 luglio è l’anniversariocaduta del fascismo? Eh già, lasi vergogni. Nonostante tutto questo cresce la fiducia negli italiani nellae del suo partito? Colpa di quella imbrogliona...