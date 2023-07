Corona shock su Belen e De Martino | “Si sono lasciati 6 mesi fa | lui si vergogna di lei e l’ha tradita con un’altra”

... tra cui le tre crisi di governo, lopandemico e la rielezione di Sergio Mattarella alla ... Il re ha ceduto lo scettro e ladelle reaction e delle interazioni alla regina dei social. TUTTE ...Il feretro, con una grandedi fiori sopra, è stato dunque salutato in un silenzio carico di ... Tutto sotto gli occhi dell'impotente moglie, sotto. La dinamica dell'incidente mortale è in ...Le città coinvolte, ma l'intera Puglia, erano sottomentre di ora in ora il numero delle ... Anita Maurodinoia, ha partecipato questa mattina alla deposizione di unadi fiori presso la ...

Corona su Belen e De Martino: "Si sono lasciati 6 mesi fa, lui l'ha tradita" TPI

FRANCAVILLA AL MARE – Sfera Ebbasta, tra i cantanti più ascoltati in Italia, si esibirà per lo Shock Wave Festival domani 22 luglio presso il Lungomare Tosti di Francavilla al Mare. Il festival abruz ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 19 luglio 2023. CALDO SHOCK AGLI SGOCCIOLI. L'ondata di caldo non arretra, oggi le città col ...