Coppa Italia al via | il calendario di turno preliminare e trentaduesimi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sabato 5 agosto comincia la, con le prime partite in programma: sono quelle del. Ecco ilche comprende anche idi finale, con dodici squadre su venti di Serie A.1 Catanzaro-Foggia sabato 5 agosto ore 18 2 Reggiana-Pescara domenica 6 agosto ore 18 3 Feralpisalò-Vicenza domenica 6 agosto ore 20 4 Cesena-Virtus Entella domenica 6 agosto ore 20.30DI FINALE Frosinone-Pisa venerdì 11 agosto ore 17.45 – diretta TV 20Udinese-Vincente1 venerdì 11 agosto ...

La Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti che struttureranno il tabellone della2023 - 2024, con le prime 8 squadre dello scorso campionato direttamente agli ottavi di finale: spicca il possibile accoppiamento ai quarti di finale tra Lazio e Roma, mentre se Inter e ...

La Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia. Sono cinque le squadre di Serie C che scenderanno in campo nel turno preliminare sabato 5 e domenica 6 agosto ...