Coppa Italia 2023 2024 | tabellone ed accoppiamenti | possibile semifinale Inter-Milan

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ildella. Si comincia con il turno preliminare per poi proseguire con i trentaduesimi e i sedicesimi di finale. A partire dagli ottavi faranno il loro esordio anche le otto teste di serie dell’evento. Tutte le gare sono uniche ad eccezione delle due semifinali che si disputeranno su andata e ritorno. Il tutto si concluderà con la finalissima in programma il 15 maggioall’Olimpico di Roma. Di seguito tutto ilcompleto con tutti i vari spot edTURNO PRELIMINARE Cesena-Virtus Entella Catanzaro-Foggia Reggiana-Pescara FeralpiSalò-LR Vicenza TRENTADUESIMI Bologna vs ...

Il 12 agosto alle ore 21.15 si giocherà Cagliari - Palermo , match valido per i trentaduesimi di. I rosanero non giocheranno dunque contro lo Spezia, bensì contro gli uomini di Ranieri ...La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone per la prossima edizione della2023/2024. La Roma si trova nella parte destra, occupata anche dalle altre teste di serie Juventus , Napoli e Lazio . La squadra di José Mourinho , che scenderà in campo dagli ottavi di ...... Victor Osimhen - Daniele Rugani E' stato stabilito il tabellone completo della2023/24. Il Napoli potrebbe affrontare agli ottavi di finale una squadra tra Frosinone, Torino e Pisa. ...

Vlahovic Juve: messaggio social dopo l’ultimo allenamento. Il serbo al lavoro per ritrovare la condizione – FOTO Vlahovic, come noto, non è al meglio a causa dei problemi cronici legati alla pubalgia.La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. Nella parte bassa ci sono il Napoli campione d’Italia e la Juventus, testa di serie numero uno è l’Inter, detentrice del titolo.