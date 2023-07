Coppa Italia 2023 2024 | il tabellone e tutti i possibili incroci | FOTO

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E’ stato ufficializzato ildi. La competizione si aprirà il 6 agosto con le 4 partite del turno preliminare: Reggiana Pescara, Feralpisalò-Vicenza, Cesena Entella e Catanzaro Foggia. Già definiti i: l’Inter campione in carica nel quarto della Fiorentina, il Napoli con la Juventus, la Lazio in quello della Roma e il Milan con l’Atalanta. Il 13 agosto nei trentaduesimi si sfideranno Bologna contro la vincente di Cesena Entella, poi Verona-Ascoli, Lecce-Como, Bari-Parma, Sassuolo-Cosenza, Spezia-Venezia; Monza contro la vincente di Reggiana-Pescara, Genoa Modena, Empoli-Cittadella, Cremonese-Crotone, Salernitana-Ternana, Sampdoria-Sudtirol. Le prime 8 teste di serie entreranno in scena dagli ottavi il 6 e 20 dicembre. I ...

ROMA - Laaprirà la stagione 2023/2024. La manifestazione - arrivata alla 77ª edizione del torneo - inizierà domenica 6 agosto 2023 e vivrà l'atto conclusivo della finalissima mercoledì 15 maggio ...I due, attuali leader della classifica di campionato, proveranno a staccare il lasciapassare d'accesso per la finale nazionale della, che si disputerà, in provincia di Frosinone, a fine ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La prima partita ufficiale del Palermo nella stagione 2023/24 sarà in diretta in chiaro su1 . I trentaduesimi diche si giocheranno alla Sardegna Arena di Cagliari verranno trasmessi in uno dei canali principali di Mediaset, detentrice dei diritti. Il Palermo esordirà dunque in casa della vincitrice ...

Gli abbonati Serie A hanno tempo fino alle ore 18 del 10 agosto per acquistare l'abbonamento Coppe 2023-24, che comprende anche l'ottavo di Coppa Italia oltre alle tre gare interne del girone di ...È stato reso noto il tabellone completo della Coppa Italia 2023/24. Lazio-Roma e Juve-Napoli possibili quarti.