Coppa Italia 2023-2024 | il tabellone del torneo e le avversarie per l’Inter

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È in arrivo la nuova edizione della, che vedecampione in carica dopo aver vinto contro la Fiorentina la scorsa finale: la Lega Serie A ha ufficializzato ildelTURNO PRELIMINARE 1 Cesena-Virtus Entella domenica 6 agosto ore 20.30 2 Catanzaro-Foggia sabato 5 agosto ore 18 3 Reggiana-Pescara domenica 6 agosto ore 18 4 Feralpisalò-Vicenza domenica 6 agosto ore 20 TRENTADUESIMI DI FINALE 1 Bologna-Vincente turno preliminare 1 venerdì 11 agosto ore 21.15 2 Verona-Ascoli sabato 12 agosto ore 21 3 Lecce-Como domenica 13 agosto ore 21 4 Bari-Parma sabato 12 agosto ore 18 5 Sassuolo-Cosenza domenica 13 agosto ore 18 6 Spezia-Cesena lunedì 14 agosto ore 21 ...

... Victor Osimhen - Daniele Rugani E' stato stabilito il tabellone completo della2023/24. Il Napoli potrebbe affrontare agli ottavi di finale una squadra tra Frosinone, Torino e Pisa. ...Sarà il Südtirol l'avversario della Sampdoria nei trentaduesimi dellaFrecciarossa 2023/24, in programma lunedì 14 agosto, alle ore 18.00, allo stadio 'Ferraris' di Genova. La gara sarà trasmessa in diretta tv su1.Commenta per primo La Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti che struttureranno il tabellone della2023 - 2024, con le prime 8 squadre dello scorso campionato direttamente agli ottavi di finale: spicca il possibile accoppiamento ai quarti di finale tra Lazio e Roma, mentre se Inter e ...

La gara si giocherà in città: risolti tutti i problemi di manutenzione. Prevista la diretta su Italia 1 Sono state comunicate poco fa data e orario della prima gara ufficiale della stagione rossoblù.