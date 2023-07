(Di mercoledì 26 luglio 2023) Saràladegli incontri del Gruppo D di, in programma dal 12 al 17 settembre. La Croazia padrona di casa, semifinalista nella scorsa edizione, affronterà Olanda, Finlandia e ...

Sarà Spalato la sede degli incontri del Gruppo D di, in programma dal 12 al 17 settembre. La Croazia padrona di casa, semifinalista nella scorsa edizione, affronterà Olanda, Finlandia e Stati Uniti. Il capitano Vedran Martic spera di poter ...Mica vincere ladel mondo. Non è una novità, ma un problema irrisolto. Sin dagli albori, la ... E le defezioni di lusso non riguardano soltanto Team Usa - pure quest'anno senza Tatum,, ...Questa specie di sindacato fu messo subito a dura prova nel 1973 quando il "socio" Nikki Pilic fu sospeso dalla sua Federazione perché lo slavo aveva rifiutato la convocazione inper ...

Coppa Davis, Spalato quarta sede dei gironi: il calendario completo Tiscali

Sarà Spalato la sede degli incontri del Gruppo D di Coppa Davis, in programma dal 12 al 17 settembre. La Croazia padrona di casa, semifinalista ...Tempo di bilanci per Filippo Volandri dopo che è calato il sipario su Wimbledon. Secondo quanto dichiarato dal capitano non giocatore di Coppa Davis, ai microfoni di SuperTennis, i riscontri sono stat ...