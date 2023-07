Contro l’ossessione per le marcature

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Da ragazzo amavo distruggere i giochi altrui. Ma anche i miei. Castelli di sabbia, costruzioni, spostavo o facevo cadere i pezzi dalle scacchiere. Persino nei videogiochi ero contrario a qualsiasi linearità, non ho finito Prince of Persia, il primo videogioco a cui abbia giocato (mio padre portava tutte le sere il computer che aveva in ufficio per farmici giocare) non ho finito Super Mario sul Game Boy. Qualcosa dentro di me si rifiutava. E aggiungerei: si rifiutava di stare al gioco. Non ero capace a fare i Lego e se mio padre passava il pomeriggio a fare un elicottero (che avevano regalato a me, che faceva al posto mio anche se formalmente insieme a me) non appena andava in bagno o si distraeva troppo a lungo per guardare le istruzioni io cominciavo a smontarlo. Chissà fino a dove sarei potuto spingermi se non avessi trovato il posto ideale dove sfogare queste mie pulsioni, questo ...