Contro Elkann un accanimento mediatico senza senso La banda radical chic moraviana difende Alain lo snob

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) No, i “moraviani” non sono un popolo proveniente dallo spazio di qualche beta - movie di film di fantascienza anni ’60. Si tratta invece dei difensori dello scrittore Alberto Moravia che ha avuto anche il zelante onore –da parte del governo- di essere indicato come traccia nelle recenti prove per la maturità. Di ieri la polemica che ha visto coinvolto lo scrittore e giornalistapadre dell’Agnelli capo John: "un"

Segui su affaritaliani.it