Concorso Università di Firenze | 7 Posti Cat C

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 26 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 7di categoria C, a tempo, per l’area del sistema bibliotecario di Ateneo Si avvisa che l’Universita’ degli studi diha indetto unpubblico, per esami, per 7di categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Area per la valorizzazionedel patrimonio culturale – sistema bibliotecario di Ateneo. Si precisa che, ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, nel caso in cui vi sia tra gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, uno deiinsara’ prioritariamente a luiriservato. Bando di ...