Concorso ASL di Novara | 2 Posti da Operatore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 26 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2di, a tempo indeterminato, per la centrale operativa Si rende noto che presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) diè stato indetto un pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2dispecializzato – centrale operativa 116/117 – area degli operatori – da assegnare alla centrale operativa 116/117 «Numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117» (Cod. 37/2023). Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 2023. Come Presentare la Domanda Il termine per ...