CUNEO CRONACA - Dopo idi Madame, degli Eugenio in Via di Gioia e di Umberto Tozzi, il Festival Suoni delle Terre ...Antonacci terra la penultima data del tour estivo "Biagio Antonacci...... nuovi stimoli e nuove occasioni per trascorrere e condividere l'in centro all'insegna del sano divertimento e della musica di qualità." Ecco il programma dettagliato dei: 26 luglio:...... nuovi stimoli e nuove occasioni per trascorrere e condividere l'in centro all'insegna del ... Iinizieranno alle 21 e l'ingresso è gratuito per tutti gli spettatori. "Tutte occasioni in ...

Roma Summer Fest da record: 153mila biglietti venduti nell'estate 2023 RomaToday

Da quest’anno i concerti avranno una nuova casa: la LC&G Music Tent. Un grande teatro tenda, una magia per 3500 fan, ogni sera nella notte delle stelle del più grande Community Event Europeo. Gens D’Y ...Sanremo. Ancora un tutto esaurito per i concerti d’estate dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ieri sera, un’Alfano colmo di pubblico ha fatto da cornice alle note del maestro Sergio Cammariere. L’art ...