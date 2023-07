Colpo last minute dal Chelsea | De Laurentiis ci pensa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Napoli continua a muoversi sul mercato per regalare nuovi innesti a mister Rudi Garcia: Dealdal. Terminato il ritiro di Dimaro-Folgarida, il Napoli ha svolto la prima parte della preparazione estiva in vista del prossimo campionato. La Serie A della squadra campione d’Italia inizierà il prossimo 19 agosto, quando gli azzurri sfideranno il Frosinone neopromosso allo stadio Benito Stirpe. Dopo il ritorno dalla Val di Sole, i calciatori stanno godendo di un paio di giorni di vacanza prima di partire per il secondo ritiro estivo: il Napoli partirà per Castel di Sangro questo venerdì 28 luglio. La squadra di Rudi Garcia resterà in Abruzzo fino al 12 agosto, a una settimana dalla prima giornata di Serie A, e svolgerà quattro amichevoli internazionali contro Hatayspor (sabato 29 luglio ore ...