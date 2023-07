Colpo di Stato in Niger | i militari accerchiano il palazzo presidenziale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Inè in corso un tentativo didi. Le guardie presidenziali hanno preso in ostaggio il presidente Mohamed Bazoum all'interno del suonella capitale Niamey. Il principale blocco regionale ed economico dell'Africa occidentale, l'Ecowas, ha dichiarato di essere preoccupato...

...Saudita nel panorama non tanto calcistico quanto economico globale rischia di infliggere il... Parliamo di Sandro Ciotti, il cui padrino di battesimo eraaddirittura Trilussa, romano verace, ......mondo assisteva all'incontro tra il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e il Segretario di... Un record e undi scena avvolti dal mistero, perch il luogo in cui si trova Qin - ma ...... Domenico Martini di 75anni è morto sul. Grave , in codice rosso all'ospedale Santa Corona , ... L' impatto èviolentissimo. Sul luogo dell'incidente erano intervenute due ambulanze dell a ...

Ecowas condanna il 'tentativo di colpo di stato' in Niger - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La ribellione in una banconota. Anzi, in migliaia di banconote. E' la forma di protesta non violenta scelta da un gruppo tutto al femminile. Si chiama Mavka - lo spirito della foresta ...Il calciomercato è entrato nel vivo per la maggior parte dei club di Serie A, con il Milan in particolar modo che si sta muovendo corposamente, avendo già chiuso vari affari, quali Romero, Pulisic, ...