Colpo di scena | l’Fmi promuove il Superbonus “Ha sostenuto la crescita” Bocciati Draghi e Meloni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'economia italiana è cresciuta in modo "robusto nel 2022 nonostante i più alti prezzi dell'energia": i "generosi incentivi hanno spinto gli investimenti privati, soprattutto nel mercato immobiliare" con il. Lo afferma (sorprendentemente) il Fondo Monetario Internazionale nell'Article IV per l'Italia, sottolineando che per aumentare l'efficienza della spesa pubblica bisognerebbe rafforzare i controlli finanziari sull'approvazione dele degli altri incentivi, assicurando il rispetto degli obiettivi dei vari programmi. Il giudizio del Fondo stupisce perchè in netto contrato con le politiche dell’ex presidente del Consiglio Mario, che, va ricordato, è caduto proprio un anno fa (non ricevendo la fiducia dei 5 Stelle) anche per la netta opposizione al. Le stesse politiche portate ...