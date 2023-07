Colonnine di ricarica - La Porsche apre il suo primo Charging Lounge (da 400 kW)

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laha inaugurato ildi Bingen am Rhein, in Germania: si tratta del progetto pilota di una rete didedicata ai clienti dei modelli elettrici e ibridi plug-in del marchio tedesco che sarà sviluppata inizialmente in Germania, Austria e Svizzera, affiancando la rete Ionity già disponibile. Tutte le stazioni verranno inserite nelService e saranno quindi mappate nei sistemi di navigazione e nel calcolo dei percorsi ottimali. Pronto per laa 400 kW. Nella sede pilota, che si trova a brevissima distanza da una delle principali direttrici autostradali, laha installato 6 stalli a 300 kW (già predisposti per l'upgrade a 400 kW) e quattro wallbox a 22 kW, tutte capaci di ...

Pronto per laa 400 kW. Nella sede pilota, che si trova a brevissima distanza da una delle principali direttrici autostradali, la Porsche ha installato 6 stalli a 300 kW (già predisposti per ......la nuova Audi Q6 e - tron sarà dotata di una rete elettrica a 800 volt che alimenta una batteria da circa 100 kWh con capacità diultra rapida (dall'10 all'80% in 10 minuti con le......gruppi di stazioni diaccessibili al pubblico per i veicoli elettrici pesanti in ciascun senso di marcia a una distanza massima di 60 km tra loro e ciascun gruppo di stazioni di...

Colonnine di ricarica, il Consiglio Europeo approva il nuovo regolamento HDmotori

L'area di servizio, in Germania, rappresenta la struttura pilota di una vasta rete infrastrutturale: la Casa intende espandersi anche in Austria, Svizzera e in altri Paesi ...Il Consiglio europeo ha adottato nuove norme sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e per ridurre i consumi energetici finali.