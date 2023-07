...gruppi di stazioni diaccessibili al pubblico per i veicoli elettrici pesanti in ciascun senso di marcia a una distanza massima di 60 km tra loro e ciascun gruppo di stazioni di...dirapida per auto elettriche sulle principali reti stradali europee ogni 150 chilometri , E' legge, Consiglio della Unione Europea ha approvato in via definitiva il regolamento ...Si tratta dell'atto legislativo che stabilisce, tra le altre cose, dei requisiti minimi per la realizzazione delledie delle stazioni di riforimento di idrogeno, con precisi ...

Colonnine di ricarica, il Consiglio Europeo approva il nuovo regolamento HDmotori

In Italia sono in circolazione 200 mila autovetture 100% elettriche che possono fare “rifornimento” in 45.200 colonnine di ricarica elettrica ...Ricarica rapida: UE, dal 2025 obbligo di stalli ogni 60 km. Nuove norme anche per le stazioni per auto e camion a idrogeno.