Colonnese | “Ronaldo andò al Milan per poco | ma si è pentito”

1 Intervistato da FcInter1908 l'ex difensore dell'Inter Francescoè tornato a parlare diIl Fenomeno e del suo passaggio al Milan. 'Fu una scelta sbagliata di cui si è pentito. Lui è interista, è fidelizzato. Se non lo sei non vivi il gruppo di ...1 Intervistato da FcInter1908 l'ex difensore dell'Inter Francescoè tornato a parlare diIl Fenomeno e del suo passaggio al Milan. 'Fu una scelta sbagliata di cui si è pentito. Lui è interista, è fidelizzato. Se non lo sei non vivi il gruppo di ...

Colonnese: 'Ronaldo si è pentito del Milan. È interista, scelta ... Calciomercato.com

Intervistato da FcInter1908 l'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese è tornato a parlare di Ronaldo Il Fenomeno e del suo passaggio al Milan. "Fu una scelta sbagliata di cui si è pentito. Lui è i ...