Colin Farrell e Justin Timberlake terrorizzati dal libro di Britney

(Di mercoledì 26 luglio 2023) IldiSpears ha subito diversi slittamenti e pare che il ritardo sia dovuto anche all’intervento di. Lo scorso maggio Page Six ha rivelato che dei personaggi famosi di Hollywood hanno chiesto di leggere ile ne hanno ostacolato la pubblicazione. “L’autobiografia diSpears è stata messo in pausa per le preoccupazioni di alcuni personaggi di primo piano di Hollywood. L’editore del volume, Simon & Schuster, ha ricevuto “lettere legali con parole forti” da coloro che temono ciò che ha scritto la cantante Toxic.è brutalmente onesta nele ci sono molti personaggi nervosi, hanno molta paura di quello che lei può aver ...

... forse ci sono anche troppi elementi sull'universo di Daredevil: oltre ad un ritratto completo del protagonista, sono presenti ben due villain ovvero Wilson Fisk/Kingpin e Bullseye (), ...Coppa Volpi per Cate Blanchett protagonista del film 'TAR' eper 'Gli spiriti dell'isola' Leone d'Oro al Miglior film: 'All the Beauty and the Bloodshed' di Laura Poitras L'ameicana ...Nel cast anche Zoë Kravitz, Barry Keoghan,, Andy Serkis, Paul Dano e Jeffrey Wright.Stasera al Castello dell'Imperatore, alle 21.45, è in programma il film "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh, premiato al Festival di Venezia 2022. Al Cinema Eden si possono vedere "Mission imp ...Il cartellone all’arena del Castello. Si parte stasera alle 21,45 con "Le otto montagne" dal romanzo di Cognetti ...