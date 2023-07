Coachella Party per i trent’anni di Rossella Di Pierro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 30 candeline e una festa da urlo con tanti vip per la showgirlDi. Una serata a tema! L'articolo proviene da Novella 2000.

...anni di carriera e sei album all'attivo lo hanno portato a suonare come headliner a, ... Nel 2019 collabora con Jovanotti aprendo la tappa di Cerveteri del JovaBeach. Nel 2021 collabora ...Sabato 15 luglio invece, nella corte rionale (non è prevista la cena quella sera) si terrà un grandea ingresso libero, a tema '', con musica elettronica e nuove proposte. Mercoledì 19 ...Sabato 15 luglio invece, nella corte rionale (non è prevista la cena quella sera) si terrà un grandea ingresso libero, a tema '', con musica elettronica e nuove proposte. Mercoledì 19 ...