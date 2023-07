Climate change | per il 34 | 7% degli italiani c’è troppo allarmismo Le fake news sono verità censurata per il 29 | 7% – L’indagine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «Il 34,7%è convinto che ci sia uneccessivo sul cambiamento climatico». È ciò che emerge dall’ultimo rapporto Ital Communications-Censis: il sistema dell’informazione alla prova dell’Intelligenza Artificiale, Istituto di ricerca socio-economica, dal titolo «Disinformazione ein Italia». Pubblicato il giorno dopo il nubifragio che si è abbattuto in Lombardia mentre la Sicilia continua a combattere contro gli incendi, il report mostra come i negazionisti – coloro checonvinti che il cambiamento climatico non esista – rappresentano il 16,2% della popolazione. Percentuale che sale al 18,3% tra i più anziani e al 18,2% tra i meno scolarizzati. Per il 76,5%difficile scoprire le...

... da Donald Trump ai popolari e Vox in Spagna hanno perso le elezioni perché gli elettori sono preoccupati dal loro (presunto) negazionismo sul. "Fermata l'onda Meloni Sembra...". ...EFFETTO ROMAGNOLI - Ora ci si chiede, in questa estate die di venti d'Oriente (20 milioni al minuto) chi potrà accendere l'entusiasmo della piazza. Posto che Castellanos potrebbe ...Marco Peruzzi, executive vice president institutions, regulation &di Edison, ha dichiarato che Edison è presente in Abruzzo con molte delle sue attività chiave. Inoltre, per il ...

Illy: non trascurare i danni del climate change sull'agricoltura Sky Tg24

Mohammed Aslam was working in his kitchen garden when he heard his fellow villagers shouting that water was coming from the nearby foothills in southern Kulgam area in Indian-controlled Kashmir.Jul 26 2023, 15:03 ist updated: Jul 26 2023, 15:03 ist A verification email has been sent to your inbox. Please verify to complete the subscription.