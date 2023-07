Clima | Zaia “Il negazionismo produce solo alibi”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – «Il? Non lo condivido neppure stavolta». E’ quanto sostiene il governatore del Veneto Lucache in una intervista a La Repubblica spiega la sua posizione in tema di ambiente e cambiamentotico rifiutando i paragoni con la pandemia. “Una conta dei danni? Almeno un centinaia di milioni. Otto giorno di pioggia e grandinate, raffiche di vento a 180 chilometri orari. L’effetto, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti. Il settore dell’agricoltura è martoriato, soprattutto in alcune zone come quella del veneziano». “Qualche anno fa – continua– eravamo tutti in allerta per le bombe d’acqua, adesso c’è la grandine che provoca addirittura traumi e situazioni di stress. Io credo che il cambiamentotico sia nell’ordine delle cose. Non esiste l’immobilità nel ...

"Qualche anno fa " continua" eravamo tutti in allerta per le bombe d'acqua, adesso c'è la ... Non esiste l'immobilità nel: i dinosauri scomparsi, i fossili marini in montagna, l'innalzamento ...... l'aiuto è arrivato nella regione guidata dal leghista' Ci sono poi quei casi - che non ... Ilpolitico è ovviamente dei peggiori. Non è ragionevole aspettarsi che il Parlamento, nell'attuale ...In Cdm anche un provvedimento per il lavoro con la Cig legata al. È di oltre 41,4 milioni di ... secondo quanto riferito dal presidente della Regione, Luca. Sul fronte incendi , in Sicilia ...

Zaia: "Il negazionismo sul clima produce solo alibi. Serve un investimento culturale" L'HuffPost

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il governatore del Veneto a Repubblica: "Per vincere questa sfida serve un movimento ampio, che vada oltre gli steccati politici. Greta Thunberg non ...