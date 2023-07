(Di mercoledì 26 luglio 2023) La Net Zero Banking Alliance è nata sotto l'egida dell'Onu per sostenere gli investimenti bancari in ambito sostenibilità. Ma sta fallendo i suoi obiettivi. E uno degli iscritti, la tedesca Gls Bank, denuncia l'inazione dell'associazione

Diciamocelo francamente , con questa abile mossa, Angelo Bonelli, deputato perverdi e sinistra, è riuscito a convincere anche i più scettici che il cambiamento climatico ...del. Se siamo ...Mentre non si placa la polemica coi negazionisti del. Sono con noi, in ordine di scaletta: ... Angelo Bonelli, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato diVerdi e Sinistra; ...Ci sono i temi in cui stai di qua o di là: Covid,, immigrazione. Ovunque si organizzano campi ... I riformisti del Pd non vogliono l'Questa storia dei riformisti e dei massimalisti è un'...

Clima, l'alleanza delle banche scricchiola WIRED Italia

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Gli eventi meteorologici di queste ore sono drammatici: a questo punto è assolutamente inammissibile il protrarsi dell’atteggiamento propagandistico di questo governo evid ...Il co-portavoce dei Verdi: dalle multinazionali del fossile un miliardo di dollari investita in disinformazione sull'ambiente. La prospettiva per le Europee: arriveremo al 5% ...