(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) - Caldo torrido e terribili nubifragi nel giro di appena 48 ore. Quello che è accaduto in gran parte del Nord Italia rischia dila nuovain tutto il pianeta e spiega concretamente cosa sia l'estremizzazione dei fenomeni atmosferici. Nell'ultimo decennio i disastri dovuti al surriscaldamentotico si sono moltiplicati. Il Mediterraneo è già da anni un bacino in cui “gli effetti dei cambiamentitici sono estremizzati e anticipati, rispetto ad altre regioni del mondo, e l'Italia si trova al centro di questo hot spot del cambiamentotico”, avvertiva Legambiente nel “Rapporto 2022 dell'Osservatorio di Legambiente Città”. Il monitoraggio svolto dall'Osservatorio ha individuato 780 comuni italiani in cui si sono già registrati impatti ...

Tutto questo dovrebbe comportare perStati e la politica nel suo insieme, la ricerca ininterrotta di un grande progetto per l'Europa e per raggiungere equilibri pacifici in tutto il mondo di cui ...E parlando dei 'negazionisti del, spiega: 'La desertificazione, i nubifragi, le frane, le temperature elevate non si possono negare. Certo, sarebbe un errore attribuirneeffetti solo al ...A ogni latitudine, perch ilnon conosce confini. Nel 2002 Frank Luntz, all'epoca sondaggista ...escamotage linguistici non reggono davanti alla forza dei fatti. I quali impongono razionalità ...

Ultimo'ora: Clima, gli eventi disastrosi rischiano di diventare normalità La Svolta

Estremo. E’ questo l’aggettivo che maggiormente definisce la drammatica situazione che l’Italia intera sta vivendo. E così, estremi, sono stati gli ultimi 5 giorni con l’Italia divisa a metà: al Nord ...Maria Cristina Facchini, direttrice del Cnr-Isac, spiega cosa collega i fenomeni meteo estremi al clima che cambia ...