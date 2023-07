Clima | Bonelli | ' Italia devastata | Meloni legge programma Vox e non report Onu'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Va dichiarata l'emergenzatica e non una semplice 'emergenza' perché non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi davanti alla devastazione del nostro Paese: eventi meteorologici estremi come la siccità dei mesi invernali, le alluvioni in Emilia Romagna, le ondate di calore nel centro-sud, le violente grandinate in Friuli Venezia Giulia, le tempeste che stanno devastando la Lombardia e gli incendi in Sicilia sono ormai la norma, non l'eccezione. Giorgiaha detto: 'Quanto sta accadendo in queste ultime ore, ci mette davanti a una realtà critica, una realtàtica imprevedibile'. La premier evidentementesolo i programmi di Vox contro le leggi sule non iscientifici dell'Onu. Il tempo delle parole è finito, nei ...