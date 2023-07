Clima | Benifei Pd | ' destra per troppi anni ha minimizzato o negato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - “Molte delle forze politiche che sostengono questo governo, di fronte al cambiamentotico che sta provocando conseguenze dannose che impattano sulla vita delle persone, hanno sposato per troppo anno una narrativa secondo la quale si trattava di un fenomeno marginale o addirittura da negare in toto". Lo ha detto Brando, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, durante la trasmissione Coffee Break su la7. "Per questo si sono battuti contro le politiche messe in campo dall'Unione europea per perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni e per coinvolgere il resto del mondo in questo sforzo. Di fronte a quanto sta accadendo in queste settimane le persone stanno reagendo e la perdita di consenso dell'estremadi Vox nelle urne spagnole è legata anche a questa crescente ...