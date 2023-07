In pienoda Barbeheimer - in cui tutti parlano/guardano/discutono/litigano/sentenziano/postano/... Dall'horror post -'28 giorni dopo' di Danny Boyle alla Trilogia del Cavaliere Oscuro ...... Quistello, Magnacavallo, Quingentole, Sermide, Ostiglia) tratteggia la geografia di un... La zona di Sustinente ha vissuto uno scenario, con case scoperchiate, vetri rotte e colture ...Dopo la pandemia e la guerra , un terzocavaliere avanza corrodendo il pianeta come la ... Leggi anche Serve un vero piano sul, noi italiani siamo come orsi polari in bilico sui ...

Clima apocalittico e le nostre lacrime di coccodrillo Today.it

Intanto ieri il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha formalizzato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile ...Si fa confusione tra AMOC (corrente atlantica meridionale) e corrente del Golfo. L'equivoco alla base della visione apocalittica ricondotta a uno studio ...