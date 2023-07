Clasica San Sebastian 2023 | il percorso ai raggi X Il Murgil-Tontorra deciderà la corsa?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sabato 29 luglio va in scena la 43a edizione dellade Sandi livello Pro Tour che si svolge nei Paesi Baschi l’ultimo sabato del mese di luglio. Remco Evenepoel ha vinto due delle ultime tre edizioni: nel 2019 e nel 2022, mentre nel 2021 ha trionfato Neilson Powless.Tracciato che sarà come al solito molto duro: 230,3 chilometri con oltre 4000 metri di dislivello. La prima difficoltà altimetrica è Meaga (3,6 km al 3,3%), mentre dopo 60 chilometri i corridori saliranno a Iturburu (6,9 km al 5,1%) e ad Alklza (4,5 km al 5,8%). Nella seconda parte arriveranno le principali asperità: i due GPM di prima categoria saranno posti a Jaizkibel (6,9 km al 6,1%) e Erlaitz (4 km al 10,4%). Le ultime due salite che verosimilmente saranno decisive sono Mendizorrotz (4,1 km al 7,3%) e ...

