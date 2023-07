Cinque curiosità su Stanley Kubrick | il regista ossessivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è stato unfuori dal comune. Sicuramente, una mente che ha partorito capolavori perturbanti come Shining, Arancia Meccanica e 2001: Odissea nello spazio, non poteva che avere le sue ossessioni: ecco 5sule la fotografia: laprimigenia Non tutti sanno, che prima di dirigere film iconici destinati a rimanere nella storia del cinema, il giovane diciassettennefu assunto nel 1945 dalla rivista Look, per scattare fotografie di strada nella natia New York. Passò quattro anni lì, proponendo quello stile fotografico che sarebbe poi apparso nei suoi film. Infatti, già dalle prime foto di ...