Cinema | Londra | assolto l’attore Kevin Spacey Era accusato di violenze sessuali su 4 uomini

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo il proscioglimento, nell’ottobre dello scorso, da parte di un tribunale di Manhattan che dichiarava non provato il reato di molestieha incassato oggi l’assoluzione dalla Southwark Crown Court diche lo giudicava per lo stesso reato. La giuria, si legge sul sito della Bbc, ha infatti emesso verdetti di non colpevolezza per tutti e nove i capi d’imputazione relativi a reaticompiuti in danno di quattrotra il 2001 e il 2013. Il premio Oscar, oggi 64enne, aveva contestato ogni addebito e in precedenza aveva definito «debole» lo schemario costruito contro di lui.è il protagonista di House of Cards Alla lettura dei verdetti di non ...