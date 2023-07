Cina | licenziato il ministro degli Esteri Qin

Insieme al ministro degli Esteri, Pechino haieri anche il governatore della Banca centrale Yi Gang e nominato al suo posto Pan Gongsheng, noto per aver preso una posizione dura ...Qin non si fa vedere in pubblico da un mese, secondo gli Stati Uniti ha "problemi di salute". Quin Gang non è più titolare del Ministero degli Esteri cinese. E' quanto fanno sapere i media statali di ...... di cui laè il pioniere a livello mondiale. ZTE, infatti, è il secondo produttore cinese di ... Entrambe le società hannolavoratori e tagliato i costi in risposta alla debolezza della ...

Cina, il mistero del ministro degli Esteri licenziato: Qin Gang sparito ... Tag24

Una tresca amorosa con la donna sbagliata, un vago problema di salute o un gravissimo quanto sconosciuto errore politico. Non si sa perché Xi Jinping abbia fatto rotolare la testa di Qin Gang, ma da i ...A causa di un mercato sempre più competitivo, Toyota si sta trovando con le spalle al muro nel mercato cinese.