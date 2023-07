Ciclone investe Codroipo | le immagini sono impressionanti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Uno squarcio in un cielo nero fa spazio a una supercella, vale a dire uncon un diametro che può arrivare a misurare chilometri di lunghezza. ...

Uno squarcio in un cielo nero fa spazio a una supercella, vale a dire uncon un diametro che può arrivare a misurare chilometri di lunghezza. ......e dove vive Una scrittrice apprezzata Quanto guadagna la giornalista Myrta Mellino e comei ... E per questo è finita nell'occhio del. Soprattutto quando ha solidarizzato con la protesta ...I prossimi giorni, infatti, saranno quelli che aprono all'arrivo delThor, ondata di freddo ... come vedremo più avanti, sono eventi molto comuni quando una forte ondata di maltempoun ...

Ciclone extratropicale investe il Brasile, aereo scivola sulla pista bagnata | VIDEO MeteoWeb

Futili motivi: questo il movente alla base del folle gesto compiuto, durante la notte scorsa a Grazzanise, da un uomo di 33 anni di Santa Maria Capua Vetere, arrestato poi ...L'Arabia Saudita è arrivata come un vero e proprio ciclone sul calciomercato europeo. Il fondo PIF ha deciso di rilanciare il proprio paese investendo, tra le altre cose, sul calcio, attraendo a sé pi ...