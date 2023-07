Ciclismo | Tadej Poga?ar | “Il Mondiale? Mi piacerebbe andarci | il percorso è insidioso…”

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Poga?ar prova a mettersi alle spalle la delusione del Tour de France 2023 e inizia a pensare ai suoi prossimi impegni. Non è ancora ben chiaro quale sarà il calendario dello sloveno nelle prossime settimane, ma inizia a prendere corpo l’idea che il ciclista del team UAE possa prendere parte ai Mondiali di Glasgow. Se il classe 1998 decidesse di prendere parte alla prova su strada che si disputerà domenica 7 agosto, la nazionale della Slovenia avrebbe finalmente una freccia importante al proprio arco, dato che tre nomi di primo piano come Primož Rogli?, Matej Mohori? e Jan Tratnik hanno già annunciato che non faranno parte della spedizione scozzese. Lo stessoPoga?ar lascia aperte tutte le porte: “Il? Non prometto niente, ma mi, Se me lo avessero chiesto qualche ...

Si capiva a quel punto anche perchéavesse affrontato alla "garibaldina" le prime due ... Le storie del, da sempre, si basano sulle grandi rivalità: con questo Tour de France quella tra ...POGACAR 9. È arrivato a Bilbao con due soli giorni di gare nei due mesi e mezzo precedenti. L'... Va ritrovato, perché di uno come Alaphilippe ilavrà sempre bisogno, specie ora che anche ...... quelPogacar che a volte sembra imbattibile, un marziano sceso sulla Terra a dimostrare che anche nelmoderno si può vincere dovunque e in qualsiasi periodo dell'anno. Però anche il ...

Ciclismo, Tadej Pogacar: "Il Mondiale Mi piacerebbe andarci, il percorso è insidioso..." OA Sport

Sulla salita di 12,7 km in blocchetti di pietra si sfidano amatori, Under 23 ed Elite. Una prova anche con protagonisti varesini: al via il besnatese Edward Ravasi, mentre tra gli organizzatori c'è Ma ...Il Cannibale: "Il ciclismo non dura solo le tre settimane in Francia, il danese provi con Giro e Tour. Evenepoel non tiene quei due in salita" ...