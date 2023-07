Ciclismo | l’Uci sospende Maciejuk per 30 giorni dopo aver provocato una caduta al Giro delle Fiandre

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha deciso dire il ciclista polacco Filipper 30. Il polacco del team Bahrain Victorious, lo scorso aprile, al, aveva recuperato il gruppo correndo al lato della strada, poi era finito in una pozzanghera e aveva perso il controllo della bici, causando ladi numerosi ciclisti. Il ciclista era stato inizialmente escluso dalla corsa per “manovra scorretta”. Adesso è arrivata la senteza che lo obbliga a 30di stop. SportFace.

In Italia,'estate di Eurosport è mondiale , dalla scherma ... Eurosport trasmetterà integralmente anche i Mondiali diche ...chiude al Giro di Lombardia - oltre alle tappe decisive dell'...Terzo al Giro d'Italia e alla Vuelta 2018, il 29enne scalatore avrebbe dovuto prendere parte ai mondiali dia Glasgow, dal 3 al 13 agosto, maha deciso altrimenti, affermando che la ...Il ventinovenne scalatore avrebbe dovuto disputare i Mondiali dia Glasgow dal 3 al 13 agosto, manon glielo consentirà, in accordo con le prove ricevute dalla polizia in Spagna e dall'...