Ciclismo | Jonas Vingegaard | “Pronto per la Vuelta! Con Roglic lavoreremo bene insieme | attenzione a Evenepoel”

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha celebrato nel migliore dei modi il successo nel Tour de France 2023. Il danese, infatti, è tornato in patria e ha festeggiato degnamente con i propri tifosi il suo secondo trionfo consecutivo alla Grande Boucle. Nemmeno il tempo di stappare lo champagne per il grande risultato in terra transalpina, che il portacolori del team Jumbo-Visma dovrà già rimboccarsi le maniche in vista della Vuelta a España che scatterà tra un mese esatto da Barcellona. Il ciclista classe 1996 torna alla corsa a tappe iberica dopo 4 anni di assenza e vivrà una esperienza decisamente particolare. Da un lato, infatti, il nativo di Hillerslev proverà a dimenticare le fatiche del Tour de France ed a cercare il successo anche alla Vuelta ma, dall’altro canto, dovrà convivere con il compagno di squadra Primož Rogli? che parte con il chiaro intento di calare il ...

Accoglienza incredibile perVingegaard , vincitore del Tour de France 2023 , al rientro nella sua Danimarca, a Copenaghen . Il ciclista della Jumbo - Visma ha trovato una folla di gente intenta ad applaudirlo e celebrarlo ...... conquistata perentoriamente nella terza e ultima settimana della corsa, il "robot" danese... Le storie del, da sempre, si basano sulle grandi rivalità: con questo Tour de France quella ...Il vincitore assoluto,Vingegaard , e il campione della classifica a punti, Jasper Philipsen ,... Ricordando che Skoda ha una lunga storia nel, Zellmer ha sottolineato che la presenza ...

Enric Mas ha messo nel mirino la Vuelta a España 2023, importantissima corsa a tappe spagnola che andrà in scena dal 26 agosto al 17 settembre. Dopo la caduta nella prima tappa al Tour de France 2023, ...Il Cannibale: "Il ciclismo non dura solo le tre settimane in Francia, il danese provi con Giro e Tour. Evenepoel non tiene quei due in salita" ...