Ciclismo | Clasica San Sebastian 2023 | percorso e altimetria

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’e ildellaSan, corsa basca giunta all’edizione numero 43. Alcuni tra i migliori corridori in circolazione, a partire dal campione mondiale in carica Remco Evenepoel, si daranno battaglia lungo i 230,3 chilometri in programma sabato 29 luglio su unche dal punto di vista altimetrico nasconde non poche insidie. Sono infatti sette le salite da affrontare riconosciute come GPM ufficiali, con le prime tre asperità che saranno affrontare nella parte iniziale della gara e contribuiranno probabilmente alla formazione della fuga di giornata. I giochi inizieranno a farsi seri intorno ai 100 km dalla conclusione, quando il gruppo affronterà la classica salita dello Jaizkibel (7,9 km al 5,6% medio), già affrontata poche settimane fa dal Tour ...