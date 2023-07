Chukwueze | che stile! E fa già impazzire i tifosi

Il settimo colpo dell'estate rossonera è Samuel. Il 24enne nigeriano è nbsp;atterrato a Milano con un volo da Valencia intorno all'ora di pranzo: look total green, abito verde e nessuna dichiarazione, giusto un saluto per i tifosi (circa ...al Milan, il LIVE della giornata - In aggiornamento - 15:00 - Tutto molto veloce perè già arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito. 14:00 - ...Operazione chiusa con il Villarreal,poche ore fa ha ufficializzato l'arrivo di Gabbia in prestito ...

Stando ai colleghi di MilanNews, il giocatore proveniente dal Villarreal potrebbe prendere la maglia numero 22 in rossonero, mentre in Liga aveva l'11.È il giorno che ogni milanista stava aspettando da settimane. Dopo i vari Loftus-Cheek, Pulisic e Okafor, i rossoneri hanno portato a termine la lunga operazione per l’arrivo di Samuel Chukwueze e son ...