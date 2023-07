Chukwueze al Milan? Magia fiscale dei rossoneri | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ildegli americani ha capito più di tutti come sfruttare una legge italiana. Con, ultimo arrivo internazionale dopo Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic e Okafor, salgono a 19 i giocatoriche usufruiscono dello scontoofferto dal Decreto Crescita. Ne usciranno quattro, tra cui Origi, e ne entrerà con ogni probabilità ancora uno (Musah del Valencia), per un conteggio finale che potrebbe essere di 16 calciatori “agevolati”. Lo scorso anno furono 14 per un risparmio totale di 21 milioni, che dovrebbe salire tra i 23 e i 25 milioni secchi: mica spiccioli. Ilcompra all'estero perché conviene. Ha messo in secondo piano l'italianità dopo l'addio di Maldini e Massara, come dimostrano le cessioni di Tonali e Gabbia, perché pensa che la costruzione di un nucleo ...

L'esterno offensivo nigeriano è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Il giocatore è atterrato in Italia e ha completato in giornata le visite mediche. Operazione chiusa ...Ilha chiuso per Samuel, esterno del Villarreal. Si tratta del settimo acquisto dell'estate dopo Loftus - Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor. Ecco tutto quello che ...al, il LIVE della giornata - In aggiornamento - 18:20 - Terminate le visite mediche di. Ora è tempo di idoneità sportiva per l'esterno. 15:00 - Tutto molto veloce per ...

Samuel Chukwueze si è subito fatto apprezzare dai suoi nuovi tifosi milanisti. Gesto molto solidale del nigeriano dopo le visite mediche.Il brasiliano è in uscita dal club rossonero e c'è un interesse dall'estero per lui: ancora una pista dalla Turchia ...