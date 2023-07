Chirico | “La Juve vuole lo scudetto | fatevene una ragione Giuntoli lavora per due grandi calciatori | sapete chi li ha chiesti?”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Secondo il giornalista di fedentina Marcello, l’allenatore dellantus Massimiliano Allegri starebbe puntando a vincere lonella prossima stagione. Lantus è pronta a puntare allonella prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista e tifoso bianconero Marcello, l’allenatore Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla società bianconera l’acquisto di due grossi nomi sul calciomercato per rinforzare la rosa: Romelu Lukaku e Franck Kessié. Nel suo editoriale pubblicato su calciomercato.com,sottolinea come Allegri in pubblico abbia dichiarato che l’obiettivo dellantus per la prossima stagione sia la qualificazione alla Champions League, indicando il quarto ...