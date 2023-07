Chiesti 7 anni e 3 mesi per il cardinale Angelo Becciu | le accuse di peculato e l’affaire Marogna L’accusa | “Erano soldi destinati alla carità”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo moltissime udienze e qualche colpo di scena il promotore di giustizia Vaticano, Alessandro Diddi, oggi ha chiesto 7e 3di reclusione per il. “La strategia delè che bisogna interferire con le indagini, non interagire con i magistrati. Questo è stato il suo modus operandi, sempre, da subito fino ad oggi. Da parte di– ha sostenutoieri nella requisitoria – c’è stata pervicacia nell’utilizzare anche la leva mediatica come una specie di clava per delegittimare la figura e l’operato del promotore di giustizia. I magistrati restano il principale obiettivo della strategia difensiva del cardinal”. “Che questo ufficio sia ...

E' la richiesta del promotore di giustizia Vaticano Alessandro DiddiIl promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi ha chiesto 7e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu. E' quanto emerso dalle richieste venut in aula dopo la requisitoria di ieri dello stesso Promotore di giustizia nell'ambito del processo ...Pene complessive per un totale di 73e un mese di reclusione, più pene interdettive e pecuniarie di vario tipo. E' quanto richiesto oggi in aula dal promotore di giustizia Vaticano, Alessandro Diddi, per i dieci imputati sulla ...

Vaticano, chiesti in tutto 73 anni per gli imputati, 7 anni e 3 mesi per il cardinale Becciu Il Sole 24 ORE

Milano, 26 lug. (LaPresse) - Il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu, ...Per i dieci imputati sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, il promotore di giustizia ha chiesto complessivamente 73 anni e un mese di reclusione ...