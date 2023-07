Chiara Ferragni risponde alle polemiche sulla sua vacanza in Sicilia | «Sono qui per fare la mia parte»

, influencer da 25 milioni di followers si rende disponibile dopo le polemiche che l'hanno travolta per il suo post dalle vacanze a Salina.(che nel frattempo ha lasciato la ...e la polemica sugli incendi in Sicilia: "Il problema non sono i miei post" L'imprenditrice digitale, in vacanza alle Isole Eolie, è stata accusata di scarsa sensibilità nei confronti ...Tik ha ricordato della Barbie che le fu dedicata nel 2016 , in occasione dell'uscita del film, : 'Il film mi ha fatto pensare a quando abitavo a Los Angeles e in quegli anni la Mattel ...

Dopo la pioggia di critiche per gli scatti nel mare di una Sicilia che brucia, l'influencer ha sentito il bisogno di dire la sua ...L’imprenditrice è in vacanza in questi giorni alle Eolie con un gruppo di amici. Fedez la difende, poi cancella il post. Una foto al tramonto al largo di… Leggi ...