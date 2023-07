Chiara Ferragni risponde alle polemiche dopo le sue foto in Sicilia

Nel corso della giornata di ieri,, ancora una volta, è stata al centro di furibonde polemiche in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti al largo delle isole Eolie a bordo di uno yacht e in compagnia dei suoi ...recentemente è stata travolta da una nuova polemica a causa delle foto 'sbarazzine' postate in barca al largo delle isole Eolie , mentre a poche centinaia di chilometri stava ...Sicilia in fiamme:è finita nuovamente nella bufera per i suoi post delle sue vacanze sull'isola travolta dagli ...

Le precisazioni di Chiara Ferragni dopo l'indignazione che ha creato le sue ultime immagini pubblicate su Instagram.Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche per le sue foto in vacanza in Sicilia pubblicate durante gli incendi ...