Chiara Ferragni mette una toppa dopo le polemiche | Se le istituzioni dovessero avere bisogno | sono qui

Leggi Anche Ferragnez, vacanze separate:con gli amici e Fedez con i bambini Le vacanze e la polemicaè tornata a Milano dopo qualche giorno in catamarano luxury alle Eolie (mentre Fedez era con i bambini tra la Sardegna e Sciacca). Dal mare non sono mancati i consueti post che ...Nel corso della giornata di ieri,, ancora una volta, è stata al centro di furibonde polemiche in seguito alla pubblicazione di alcuni scatti al largo delle isole Eolie a bordo di uno yacht e in compagnia dei suoi ...recentemente è stata travolta da una nuova polemica a causa delle foto 'sbarazzine' postate in barca al largo delle isole Eolie , mentre a poche centinaia di chilometri stava ...

Dopo le polemiche riguardanti un post delle sue vacanze, Chiara Ferragni si è offerta di aiutare con i soccorsi in Sicilia.Chiara Ferragni si rende disponibile per aiutare le istituzioni con i soccorsi in Sicilia, dopo le polemiche che l'hanno travolta per il suo post dalle vacanze. Accusata di insensibilità per aver post ...